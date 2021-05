Danone : La crise démographique chinoise, frein au rebond de l'activité de Danone

(BFM Bourse) - Arguant de tendances démographiques défavorables aux activités de nutrition du géant alimentaire français, notamment en Chine, l'analyste de Goldman Sachs John Ennis est passé à la vente sur le titre vendredi.

Après avoir dû faire face, en pleine crise sanitaire mondiale, à une fronde d'actionnaires minoritaires qui ont fini par avoir la tête du désormais ex-PDG du groupe Emmanuel Faber en mars dernier, un autre nuage noir apparaît dans le ciel de Danone: la crise démographie chinoise.

Au vu de l'ampleur de celle-ci, Goldman Sachs a dégradé sa recommandation de neutre à vente sur le titre, avec un objectif de cours maintenu à 53 euros à horizon 12 mois. Seule valeur d'un CAC 40 en vif rebond (+1,4%) ce vendredi en clôture, Danone cède 0,2% à 57,3 euros, ce qui laisse entrevoir une baisse de 8% selon l'analyste - et ce, alors que le titre avait déjà abandonné plus de 26% de sa valeur en 2020.

L'analyste de la banque américaine John Ennis justifie sa décision par "les récents déclins démographiques de plusieurs régions clés", notamment la Chine, où le nombre de naissances a chuté de 18% l'an dernier. L'empire du Milieu représentant 9% des ventes de Danone en 2020 (2e marché du groupe, à égalité avec la France), il revoit donc à la baisse ses estimations de croissance du marché de la nutrition infantile à l'horizon 2025 ainsi que ses estimations de marges pour ce segment. Celles-ci sont désormais inférieur au consensus, de 1% en 2021, de 7,1% l'an prochain et de 11,8% en 2023.

Danone fait moins bien que le marché en Bourse

Parmi les autres gros marchés du groupe en proie à une faible natalité, on peut notamment citer la Russie (4e marché avec 6% des revenus en 2020) où la crise démographique constitue "un défi historique" selon les termes de Vladimir Poutine. La population du plus vaste pays au monde (145 millions de personnes actuellement) pourrait de fait chuter de 4 à 12 millions -selon les prévisions les plus pessimistes- d'ici 2035. L'Allemagne (9e marché du groupe) fait également face à un déficit de natalité depuis plusieurs années, de l'ordre de 200.000 décès de plus que de naissances par an, ce qui va entraîner une baisse rapide et importante ainsi qu'un vieillissement de la population.

John Ennis note par ailleurs que la nomination imminente d'un nouveau directeur général pourrait être un facteur positif pour la valeur mais ajoute que "de notre point de vue, cela ne compense pas les préoccupations liées au consensus des estimations de bénéfice".

La baisse de vendredi ramène à 6,4% le rebond du cours de Danone depuis le début de l'année, ce qui constitue une sous-performance à la fois par rapport au CAC 40 (+14,5%) et à l'indice Stoxx européen du secteur de l'alimentation et des boissons (+8,1%).

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse