Danone : Trois nominations proposées pour le conseil

(CercleFinance.com) - Danone annonce que trois dirigeants de premier rang seront proposés pour rejoindre son conseil d'administration, en qualité d'administrateurs indépendants, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale 2022.



En avril 2022, le conseil accueillera ainsi Patrice Louvet, le PDG de Ralph Lauren, Géraldine Picaud, la directrice financière de Holcim, et Susan Roberts, professeure de nutrition à l'Université Tufts et codirectrice du Tufts Institute for Global Obesity Research.



D'ici 2023, le groupe agroalimentaire aura entièrement revu la composition son conseil, à l'exception de Gilles Schnepp et des deux administrateurs représentant les salariés, comme annoncé en juillet 2021.



