Danone : Série d'investissements en Chine

(CercleFinance.com) - Danone annonce une série d'investissements d'un montant global d'environ 100 millions d'euros pour renforcer ses capacités locales et accélérer le développement de son pôle nutrition spécialisée en Chine.



Ils recouvrent la création d'un centre de recherche en 'science ouverte' à Shanghai, l'acquisition d'un site local de production de lait infantile, et des capacités renforcées pour développer davantage ses produits alimentaires spécialisés à des fins médicales.



Par ailleurs, Danone fait part de la certification B Corp de sa filiale dédiée à la nutrition infantile en Chine, certification marquant une étape importante dans l'ambition de Danone de devenir une entreprise entièrement certifiée B Corp d'ici à 2025.



