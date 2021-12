Danone : RBC relève son opinion à 'performance en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a relevé jeudi son opinion sur Danone, de 'sous-performance' à 'performance en ligne', estimant que le titre du groupe agroalimentaire n'était plus 'surévalué' aux niveaux actuels.



La banque d'investissement canadienne, qui rehausse également son objectif de cours de 50 à 51 euros, souligne que son point de vue sur la valeur n'a pas profondément changé, mais juge que le cours de Bourse intègre mieux les défis auxquels l'entreprise est confrontée.



D'après RBC, Danone n'a d'autre choix que d'investir dans ses prix et ses marques en vue de contrecarrer la tendance au repli de ses volumes d'activité et de ses parts de marché, à l'origine de sa sous-performance boursière.



A ce titre, l'établissement dit voir de premiers pas encourageants allant dans le sens d'une amélioration de la productivité et de l'efficacité opérationnelle, grâce à la mise en place de l'initiative 'Local First'.



