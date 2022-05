Danone : Oddo réitère son conseil après l'opération en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Danone a annoncé être parvenu à un accord avec Mengniu pour lui céder sa participation de 25% dans Yashili et sa participation de 20% dans la joint-venture Inner Mongolia Dairy. Le groupe a annoncé également l'acquisition de 100% de Dumex Baby Food, un fabricant chinois de lait infantile, détenu par Yashili.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance avec un objectif de cours de 71 E.



' Le 1er bénéfice que nous voyons dans cette opération est que Danone ait réussi à déboucler le noeud gordien en Chine qui avait été créé il y a 8 ans entre Danone, Yashili et Mengniu consécutivement à la fausse alerte au botulisme (août 2013) ' indique Oddo.



' Le débouclage redonne à Danone l'opportunité de reprendre la liberté sur ses opérations et sur son agenda stratégique, étant entendu que ces liens croisés avec Mengniu avaient probablement un avantage politique ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que Dumex a un positionnement plus accessible qui est très complémentaire des marques Nutrilon et Aptamil qui sont premium. ' Mais Dumex est aussi plus exposé aux villes de rang 3 et 4 et aux réseaux de distribution physique (retail et puériculture). C'est aussi et surtout une marque locale avec une usine à Shangai et 2 recettes enregistrées '.



