Danone : Le titre à la peine, un analyste dégrade

(CercleFinance.com) - Danone figure parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40 mardi, pénalisé par un avis défavorable des analystes de Bernstein, qui disent s'inquiéter des perspectives du groupe.



Vers 13h45, le titre recule ainsi de 1,6% alors qu'au même moment le CAC abandonne 1,3%.



Dans une vaste étude consacrée aux secteurs européens de l'agroalimentaire et des biens de consommation, les analystes de Bernstein indiquent avoir abaissé leur recommandation sur Danone et Henkel à 'sous-performance'.



Ils estiment que les deux groupes, tout comme Reckitt et Unilever, font partie des acteurs de marché aujourd'hui 'les moins bien positionnés en vue de futurs succès'.



'Nous avons bien conscience que beaucoup d'investisseurs apprécient le redressement opéré par Danone en raison des bons choix qui semblent être faits par le directeur général', souligne le bureau d'études.



'Nous partageons ce point de vue, mais nous ne disposons pour l'instant d'aucune preuve montrant que cette stratégie fonctionne et qu'elle va permettre d'améliorer significativement la croissance à venir, la force des marques et la maîtrise des prix', conclut Bernstein.



