Danone : Création d'un nouveau comité au sein du conseil

(CercleFinance.com) - Danone annonce que, dans le cadre de son plan 'Local First', son conseil d'administration a décidé la création en son sein d'un comité stratégie et transformation, qui démarrera sous la présidence de Benoît Potier.



Ce comité aura pour fonction de préparer les travaux du conseil sur les orientations stratégiques du groupe agroalimentaire, en portant une attention particulière à la mise en oeuvre du plan d'adaptation récemment annoncé.



Le conseil a aussi décidé de la nomination de Cécile Cabanis en qualité de vice-présidente du conseil, et de celle de Gilles Schnepp, Ariane Gorin et Susan Roberts comme nouveaux administrateurs indépendants, qui sera proposée à l'AG du 29 avril 2021.



