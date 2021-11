Danone : Cession d'une activité au Danemark

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le groupe agroalimentaire Danone annonce la signature d'un accord pour la cession d'Aqua d'Or, son activité d'eaux et de boissons au Danemark, à Royal Unibrew, une entreprise de brasserie et de boissons basée au Danemark.



'Cette cession s'inscrit dans le cadre de la revue stratégique du portefeuille de Danone, ainsi que de l'optimisation permanente de son allocation de capital', explique-t-il. La réalisation de la cession est soumise aux conditions préalables usuelles.



