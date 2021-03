Damartex : Le résultat net progresse de 484% au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Damartexconclut le premier semestre de l'exercice 2020/2021 avec un chiffre d'affaires de 402,3 ME en progression de +4,2% à taux de change réels (+4,7% à taux de change constants) par rapport à la même période un an plus tôt.



Lerésultat opérationnel courant(ROC) ressort en forte progression à 15,3 ME(contre 2,4 ME sur l'exercice précédent). Cette performance vaut pour l'ensemble des pôles 'Fashion', 'Home & Lifestyle' et 'Healthcare' avec un ROC respectivement à 8,5 ME, 5,4 ME et 1,4 ME.



Le résultat net s'établit à 11,1 ME(contre 1,9 ME au titre de l'exercice précédent), en progression de 484%.



Si Damartex estime que sa performance commerciale et sa solidité financière constituent 'de solides atouts', le groupe reste 'prudent au regard des incertitudes subsistantes liées à l'épidémie du coronavirus'.



