Damartex : Le chiffre d'affaires gagne 7% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Damartexconclut le premier semestre de l'exercice 2020/2021 avec un chiffre d'affaires de 402,3 ME en progression de +4,2% à taux de change réels (+4,7% à taux de change constants).



Les ventes au deuxième trimestre sont en hausse sensible de +6,2% à taux réels à 247,2 ME (+7,0% à taux de change constants).



Le Groupe a connu une croissance soutenue, portée notamment par la forte augmentation du e-commerce (+54,2% à taux réels sur le semestre) et la hausse de la vente par catalogue. A contrario, les ventes en magasins ont été négativement impactées par la fermeture des magasins lors des périodes de confinement.



Dans un contexte particulièrement volatil, Damartex assure voir les premiers bénéfices de son plan de transformation TTA 2.0. et s'attend à une 'hausse sensible' de son résultat au premier semestre.





