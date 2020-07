Damartex : Le CA annuel en baisse de -4,7%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sur l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires du Groupe Damartex s'établit à 686,2 millions d'euros, en repli de -4,7% à taux réels par rapport à l'exercice précédent (-4,8% à taux de change constants).



'Malgré un premier semestre témoignant des premiers effets positifs du plan de transformation engagé en 2018 avec une progression de l'activité de +0,3% (+0,1% à taux de change constants), le second semestre est, comme anticipé, impacté par les effets de la crise du Covid-19 avec une baisse de l'activité de -10,4% à 300,2 ME (-10,5% à taux de change constants)', explique le groupe.



'Le Groupe reste prudent quant aux mois à venir. La persistance du risque sanitaire rend difficile toute projection et devrait renforcer la volatilité de la demande. Par ailleurs et comme évoqué précédemment, Damartex continue d'anticiper de lourdes pertes au titre de l'exercice.'



