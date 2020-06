Damartex : Anticipe 'de lourdres pertes' sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Damartex confirme ce mardi qu'il anticipe, en raison de l'épidémie de coronavirus, 'de lourdes pertes pour son exercice annuel'.



'Damartex a été fortement impacté par la crise du Covid 19 qui a obligé la fermeture de 170 magasins pendant deux mois et entrainé un ralentissement sensible de son activité (-23,9% de mars à mai)', précise le groupe.



Damartex souhaite ainsi accélérer sa transformation initiée avec le plan 'Transform to Accelerate', lequel repose sur 5 axes : modernisation de l'image, transformation digitale, développement des nouvelles activités, priorité donnée à l'agilité et 'Change Our World', la mise en oeuvre de son ambition RSE.



'Damartex est en discussion avec ses partenaires bancaires pour la renégociation de ses covenants et la mise en place d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 80 millions d'euros. L'issue de ces discussions est prévue avant la fin du mois de juin 2020. (...) De manière à financer son plan stratégique, le Groupe propose de réaliser une augmentation de capital d'environ 30ME avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'ici la fin de l'année, sous réserve des conditions de marché. Cette opération a reçu le soutien de l'actionnaire de référence et le comité exécutif y participera également. Enfin, la structure du bilan pourrait être renforcée par la cession d'actifs non productifs à hauteur de 15ME', ajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DAMARTEX en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok