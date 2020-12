Daimler : Vers le transport à hydrogène, avec H2Accelerate

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell et le groupe Volvo se sont engagés aujourd'hui à travailler ensemble pour contribuer à créer les conditions propices au déploiement des camions à hydrogène sur le marché européen, à travers l'initiative H2Accelerate.



'Alors qu'un nombre croissant de gouvernements et d'entreprises s'alignent sur une vision commune d'un système énergétique à émissions nettes nulles, les participants à H2Accelerate estiment que l'hydrogène est un carburant essentiel pour la décarbonation complète du secteur des camions', indique Daimler.



Les partenaires estiment que les investissements synchronisés en faveur du transport lourd alimenté à l'hydrogène vont pouvoir permettre de répondre à l'ambition européenne de zéro émission nette d'ici 2050.



D'ici une décennie, des groupes de clients pourraient ainsi s'engager dans le camionnage à base d'hydrogène. Ces flottes devraient alors opérer en grappes régionales et le long des corridors européens de grande capacité avec une bonne couverture des stations de ravitaillement. Au cours de la décennie, ces clusters peuvent ensuite être interconnectés pour construire un véritable réseau paneuropéen, estime Daimler.



