Daimler : Un analyste relève son opinion, le titre gagne 3%

(CercleFinance.com) - Daimler gagne plus de 3% à Francfort alors qu'AlphaValue a relevé son opinion sur le titre après la 'superbe performance' du groupe allemand au 3e trimestre. L'analyste passe ainsi d'une recommandation de 'vente' à 'accumuler'.



Reconnaissant 'ce qui semble être un revirement durable pour Daimler', AlphaValue a par ailleurs ajusté son objectif de cours à six mois, passant de 37,8 euros à 50,8 euros.



