Daimler : Nouvelle facilité de crédit signée

(CercleFinance.com) - Daimler indique accroitre sa flexibilité financière par la signature d'une facilité de crédit supplémentaire pour 12 milliards d'euros, s'ajoutant à la facilité de crédit rechargeable de 11 milliards dont le terme est prévu jusqu'en 2025.



Le constructeur automobile allemand précise que la nouvelle facilité de crédit, conclue avec les banques BNP Paribas, Banco Santander, Deutsche Bank et JPMorgan, pourra être utilisée durant une période de douze mois, avec deux options d'extension de six mois.



