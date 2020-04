Daimler : La pandémie a eu des 'effets considérables'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les actions sont en hausse de près de 2% à la Bourse de Francfort après l'annonce de ses résultats. Daimler a annoncé une baisse de ses ventes et de ses bénéfices pour le premier trimestre, affirmant que la pandémie de Covid-19 avait 'des effets considérables' sur l'entreprise.



Au cours des trois premiers mois de 2020, le bénéfice net s'inscrit à 168 millions d'euros, contre 2,1 milliards d'euros à la même période de 2019, a déclaré le géant automobile allemand.



Les ventes totales unitaires du groupe ont baissé de 17% pour atteindre 644 300 voitures particulières et véhicules utilitaires au cours du trimestre, contre 773 800 unités il y a un an, en raison de la propagation du Covid-19. Le chiffre d'affaires a baissé de 6% à 37,2 milliards d'euros, a ajouté le groupe.



Daimler - qui a commencé par une montée en puissance progressive de la production - a confirmé qu'il s'attend à ce que le chiffre d'affaires et l'EBIT pour l'exercice 2020 soient 'inférieurs à l'année précédente'.



