Daimler : Commande record de 112 bus en Suède

(CercleFinance.com) - Daimler Buses annonce sa plus grosse commande jamais réalisée en Suède : 112 bus interurbains Mercedes-Benz Intouro (106 véhicules) et Setra S 416 LE MultiClass Business (6 véhicules) ont été livrés à 'Mohlins Bussar' en Suède.



À partir de janvier 2021, la société suédoise exploitera ces bus avec ses sous-traitants, 'Gimo Buss & Taxi' et 'Högbergs Bussresort', dans la région des Upplands län, au nord de Stockholm. Ils sont principalement utilisés comme bus scolaires, mais aussi sur les lignes interurbaines.



Les 112 bus combinent le moteur 6 cylindres en ligne compact OM 936 de Mercedes-Benz de 220 kW (299 ch) et la transmission de bus entièrement automatisée Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift.



Les moteurs sont alimentés par un carburant respectueux de l'environnement à base d'huile végétale hydrogénée, précise le constructeur.



