Daimler : AlphaValue relève son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé sa note sur Daimler de 'vendre' à 'réduire' alors que le constructeur automobile allemand a annoncé des chiffres préliminaires meilleurs que prévu pour l'année entière.



La maison de recherche parisienne a déclaré que la performance a été une surprise, aidée par une réduction des coûts qui ne se répétera probablement pas, mais qui a également été menée par des effets positifs sur le mix et les prix.



Selon AlphaValue, ces signaux prometteurs sur le succès de la nouvelle stratégie des voitures Mercedes Benz, qui met l'accent sur le haut de gamme du marché, devrait soutenir les marges et stimuler la génération de liquidités.



Néanmoins, comme le tsunami sanitaire est encore loin d'être terminé, le cabinet de recherche indépendant préfère rester 'prudent' pour l'instant, en maintenant son objectif de 58,4 euros pour le cours de l'action.



