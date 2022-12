Credit agricole : Vise la neutralité carbone d'ici 2050

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole présente aujourd'hui sa vision en matière de transition énergétique. Elle repose sur l'idée d'accélérer l'avènement des énergies vertes en lieu et place des énergies fossiles et de rendre accessible cette transition à tous ses clients.



Pour amplifier et mieux structurer son action, un nouveau métier Crédit Agricole Transitions & Energies a été créé.



Il sera chargé de coordonner l'écosystème des entités du Groupe; soutenir la transition énergétique des clients; identifier les actifs d'énergies renouvelables pour aider le Groupe Crédit Agricole à en devenir un producteur contribuant ainsi à accélérer la transition.



Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. déclare:'Rendre la transition énergétique accessible à tous nos clients, des grandes entreprises aux ménages les plus modestes (...) C'est la trajectoire que nous avons choisie.'



Le groupe Crédit Agricole dévoilera en2023 les objectifs pour cinqautres secteurs (Transport maritime, Aviation, Acier, Immobilier et Agriculture). Le groupe s'est également engagé à réduire sa propre empreinte carbone directe de 50% d'ici2030 et vise la neutralité d'ici 2050.



