Credit agricole : Une succursale CIB ouverte au Danemark

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce l'ouverture d'une succursale au Danemark, à Copenhague, dans le cadre du plan stratégique qui prévoit notamment de renforcer sa présence en Europe et de saisir ainsi les opportunités offertes par le marché des pays nordiques.



Actif au Danemark depuis plusieurs décennies grâce à son réseau régional, Crédit Agricole CIB bénéficie désormais d'une implantation locale afin de répondre aux besoins de ses clients et accompagner leur croissance.



Frédéric Beaujean est nommé responsable de la succursale danoise et reportera à Blake Wright, senior country officer pour les pays nordiques. Il conserve par ailleurs sa fonction actuelle de banquier conseil au sein de Private Capital Group pour les pays nordiques.



