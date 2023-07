Credit agricole : UBS réitère son conseil avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à neutre sur la valeur avec un objectif de 11,7 E avant l'annonce des résultats du 2ème trimestre 2023 le 4 août.



L'analyste souligne un ralentissement de l'élan dans plusieurs domaines et des obstacles dans le commerce de détail international.



' Nous prévoyons un chiffre d'affaires total de 5,9 milliards d'euros (en baisse de 4 % par rapport au trimestre précédent et de 7 % par rapport à l'année précédente) et un bénéfice avant impôts de 2,1 milliards d'euros. La pression sur le chiffre d'affaires provient principalement de la distribution française (LCL), du crédit à la consommation (CACF)... ' indique UBS.



