Credit agricole : Trimestre marqué par les provisions russes

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA a fait état jeudi de résultats légèrement au-dessus des attentes au premier trimestre, au cours duquel la banque verte dit avoir fait le choix d'un provisionnement 'prudent' concernant son exposition à la Russie.



La filiale cotée du groupe mutualiste indique dans un communiqué avoir dégagé sur les trois premiers mois de l'année un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 19%, à 756 millions d'euros.



Selon les analystes de RBC, le consensus attendait en moyenne un bénéfice net de 722 millions d'euros.



CASA précise avoir comptabilisé 389 millions d'euros de provisions liées à ses expositions sur la Russie, montant auquel vient s'ajouter une charge pour risques sur fonds propres de 195 millions d'euros relative à l'Ukraine.



Philippe Brassac, son directeur général, souligne toutefois que le niveau de risques avérés demeure 'faible' et que le groupe a réalisé au final un un 'bon premier trimestre, avec une activité dynamique dans tous les métiers'.



Les équipes de RBC s'inquiètent néanmoins de coûts plus élevés que prévu annoncés par l'établissement et d'un ratio de fonds propres CET 1 inférieur aux attentes.



A la Bourse de Paris, l'action cédait plus de 2% jeudi matin suite à cette publication.



Crédit Agricole prévoit de dévoiler ses ambitions à moyen et long terme le 22 juin prochain.



