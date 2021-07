Credit agricole : Teste une carte bancaire pour malvoyants

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Normandie-Seine et Crédit Agricole Payment Services s'associent avec Handsome, une fintech dont l'ambition est d'offrir aux personnes déficientes visuelles un quotidien bancaire autonome.



L'idée est de pouvoir expérimenter dans les territoires de l'Eure et de la Seine-Maritime une carte bancaire destinée aux personnes malvoyantes. Connectée en Bluetooth, cette carte restitue vocalement à son utilisateurs les informations affichées sur le terminal de paiement.



Pendant six mois, plusieurs clients du Crédit Agricole vont tester l'innovation pour évaluer sa pertinence, leur appétence et proposer des pistes d'optimisation de son fonctionnement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.