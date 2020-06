Credit agricole : Recueille 28% des Prêts Garantis par l'Etat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole recueille aujourd'hui 28% du total des PGE accordés.



Depuis la mise en oeuvre du Prêt Garanti par l'Etat (chiffres au 10 juin) 167 509 Prêts Garantis par l'Etat (PGE) ont été demandés par les clients des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL et de Crédit Agricole CIB pour un montant de 26,6 milliards d'euros.



Depuis début mars 2020, le Crédit Agricole a accordé jusqu'à 557 320 pauses concernant les crédits de l'ensemble des marchés pour un montant de 4,2 milliards d'euros d'échéances reportées dont 345 250 pour les entreprises, professionnels et agriculteurs représentant 3,6MdsE.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CREDIT AGRICOLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok