Credit agricole : Projet de coentreprise avec Worldline

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord de négociations exclusives non engageant en vue d'un partenariat stratégique qui permettrait de 'créer un acteur majeur des services pour les commerçants en France'.



'Avec un volume de chiffre d'affaires commerçant de l'ordre de 700 milliards d'euros, le marché français des paiements constitue de loin le plus gros marché des paiements d'Europe continentale', soulignent les deux groupes.



Le partenariat se matérialiserait par une coentreprise détenue majoritairement (50% du capital plus une action) par Worldline, et qui s'appuierait sur les plateformes européennes de traitement des transactions de ce dernier et le développement de produits innovants.



L'opération, soumise notamment à des autorisations réglementaires, passerait par une phase commune d'investissements de 80 millions d'euros en 2023-24, puis par une opérationnalisation effective de la coentreprise à partir de 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.