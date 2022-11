Credit agricole : Programme de rachats d'actions lancé

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat allant jusqu'à 16.658.366 actions ordinaires, en vue de leur annulation.



Cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2022 réservée aux salariés du groupe bancaire. Le programme débutera donc ce 11 novembre et se terminera au plus tard le 7 décembre.



Crédit Agricole a donné une instruction irrévocable à un prestataire de services d'investissement indépendant pour procéder à ce programme, durant lequel le contrat de liquidité existant avec Kepler Cheuvreux sera temporairement suspendu.



