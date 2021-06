Credit agricole : Près de 85% du dividende payé en actions

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que son option pour le paiement du dividende en actions, ouverte entre le 20 mai et le 3 juin inclus, a été retenue à 84,8%, dont la SAS la Boétie qui représentait 55,3% du capital au 31 mars 2021.



Cette opération se traduit par la création de 175.330.851 actions ordinaires nouvelles dont la livraison et l'admission à Euronext Paris interviendront le mercredi 9 juin. Le dividende en numéraire sera mis en paiement le même jour.



Par ailleurs, avec l'autorisation de la BCE, Crédit Agricole confirme avoir l'intention d'exécuter d'ici la fin de l'année un programme de rachat d'actions, d'un montant d'environ 560 millions d'euros, afin de corriger l'impact de cette opération sur le BPA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CREDIT AGRICOLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok