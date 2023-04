Credit agricole : Plateforme obligataire numérique avec SEB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé lundi le lancement, aux côtés de la banque suédoise SEB, d'une plateforme dédiée aux obligations numériques basée sur la technologie blockchain.



Le projet, baptisé 'so|bond', est censé être à la fois 'durable' par son incitation à réduire la consommation de ressources et 'ouvert' aux acteurs souhaitant comprendre ou contribuer à la gouvernance semi-ouverte.



Au travers de cet outil, les émetteurs pourront émettre des obligations numériques sur un réseau blockchain permettant une synchronisation des données en temps réel entre les participants.



La technologie 'blockchain' permet de numériser et de sécuriser les échanges au sein des secteurs bancaires et financiers grâce à une infrastructure décentralisée et efficiente.



Le réseau utilise un protocole de validation 'Proof of Climate awaReness' qui encourage les participants à minimiser leur empreinte environnementale.



Le modèle ouvert, transparent et sécurisé de la plateforme vise à favoriser la confiance entre les acteurs du marché en ouvrant la porter à des innovations telles que l'utilisation d'une future monnaie numérique de banque centrale.



Chez SEB, on explique que le projet va constituer l'occasion de comprendre ce que sera l'avenir en termes de transparence, de traitement et de simplifications opérationnelles, avec l'objectif d'utiliser les obligations comme première étape avant d'étendre la plateforme à d'autres classes d'actifs.



