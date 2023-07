Credit agricole : Participation de CACF au salon IAA Mobility

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) annonce sa participation au salon IAA Mobility de Munich, salon consacré à la mobilité, qui se déroulera du 5 au 8 septembre. Il y sera présent sur un grand stand de 360 m2.



Le groupe présentera son modèle économique de fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilité : crédit, captive pour les constructeurs et distributeurs, location longue durée, location courte et moyenne durée, abonnements, autopartage, bornes de recharge.



Son stand accueillera Creditplus, spécialiste du crédit à la consommation en Allemagne, ainsi que CA Auto Bank et sa filiale Drivalia qui y présentera l'ensemble de ses produits de leasing, de location et de mobilité avant l'ouverture prochaine de sa succursale allemande.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel