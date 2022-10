Credit agricole : Partenariat renouvelé avec GameWard

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole d'Ile de France annonce renouveler son partenariat avec GameWard pour une durée de trois ans, renforçant ainsi son engagement auprès du club esport professionnel récemment demi-finalistes pour les EU Masters (la ligue européenne de League Of Legends).



La banque compte ainsi renforcer son ancrage local. 'Ce partenariat participe également à laconquête et la fidélisation de sa cible jeuneavec la promotion d'une offre dédiée', indique Crédit Agricole d'Ile de France.



Pour Guy Poyen, directeur marketing et digital clients chez Crédit Agricole d'Ile de France ce partenariat est 'une évidence'.



'Le secteur des jeux vidéo devient la première industrie culturelle par le divertissement et nous sommes fiers d'accompagner la team francilienne GameWard dans son développement', indique-t-il.







