Credit agricole : Partenariat avec Perfesco

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce aujourd'hui que Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, a signé un partenariat avec Perfesco, filiale du groupe EDF qui construit et finance l'efficacité énergétique des professionnels, afin de réaliser des projets liés à la maîtrise et à la réduction des consommations énergétiques sans besoin de financement pour les industriels et professionnels.



Ce partenariat globalise une enveloppe de plus de 8 millions d'euros afin de permettre aux entreprises d'améliorer leur bilan énergétique et ainsi de concourir au développement durable.



Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole et en particulier sa volonté d'accompagner 100% de ses clients dans leur transition énergétique.



'Pour accompagner encore davantage les professionnels, nous nous sommes tout naturellement associés à Unifergie, qui permet de rendre encore plus attractive la réalisation des projets de performance énergétique',a réagj Laurent Kraif, directeur général de Perfesco.



