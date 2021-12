Credit agricole : Partenariat avec Edison Renewables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé vendredi soir que sa branche d'assurance avait pris une participation de 49% dans Edison Renewables, dans le cadre d'une opération valorisant la société italienne d'énergies renouvelables à plus de deux milliards d'euros.



Aux termes de l'accord, qui fera de Crédit Agricole Assurances le 'partenaire financier' de la plateforme, Edison - la filiale italienne d'EDF - continuera à consolider Edison Renewables.



L'entité dispose actuellement d'actifs renouvelables pour une capacité totale installée de 1,1 GW, dont environ 1.000 MW de parcs éoliens situés dans les zones les plus ventées du pays.



Le partenariat avec Crédit Agricole doit lui permettre de porter à 4 GW s capacité installée dans l'éolien et le photovoltaïque d'ici 2030.



Du point de vue de Crédit Agricole, l'acquisition doit contribuer à l'objectif consistant à augmenter les investissements dans les énergies renouvelables et d'atteindre une capacité installée de 11 GW d'ici 2025.



La clôture de l'opération est attendue d'ici la fin de l'année.



