Credit agricole : Opération ACR 2021 réalisée

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole indique que son augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe Crédit Agricole (ACR 2021), dont la période de souscription s'est déroulée du 8 au 22 octobre, a été définitivement réalisée ce 2 décembre.



L'établissement bancaire rappelle que la formule d'investissement proposait un prix de souscription comprenant une décote de 20% sur le prix de l'action. L'émission et la livraison des actions nouvelles ont eu lieu ce jeudi.



En tout, 26.484 personnes, en France et dans 17 pays, ont souscrit, pour un montant global de 205,6 millions d'euros. Le nombre d'actions créées par cette opération est de 21.556.100, portant à 3.113.575.591 le nombre total d'actions au capital.



