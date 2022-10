Credit agricole : Oddo reste positif avant les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Crédit Agricole, avec un objectif de cours laissé à 12,2 euros, à l'approche des résultats de la banque au titre de son troisième trimestre, qui devrait faire apparaitre selon lui 'une bonne résistance face à la crise'.



Pour cette période, le bureau d'études prévoit un résultat net en baisse de 8,9% à 1277 millions d'euros, très légèrement supérieur au consensus, ainsi que des revenus presque stables (+0,6%) à 5565 millions, inférieurs à l'estimation moyenne des analystes.



'Nous estimons que les faibles multiples actuels de valorisation ne reflètent pas les perspectives de croissance à moyen terme et la qualité de son mix d'activités (et notamment le poids de l'assurance et de la gestion d'actifs)', indique en outre l'analyste.



