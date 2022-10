Credit agricole : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Crédit Agricole, jugeant notamment que l'activité d'assurance semble sous-valorisée, mais avec un objectif de cours ajusté de 13,2 à 12,2 euros pour intégrer les dernières données de marché.



D'une façon plus générale, le bureau d'études estime que la faible valorisation actuelle du titre de l'établissement bancaire, avec un cours à 5,9 fois le BPA estimé pour 2023, offre une opportunité d'investissement à moyen terme.



'Les risques liés aux effets de la crise nous semblent, en effet, plus que pricés au niveau de cours actuel, alors que le groupe a un potentiel de croissance attractif à moyen terme grâce à un mix d'activités favorable', précise-t-il.



