Credit agricole : Objectif de cours relevé chez Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours relevé de 13,6 à 14,4 euros, après un 'excellent résultat trimestriel', marqué par une 'forte hausse des revenus' et une 'très nette amélioration du coefficient d'exploitation'.



Cette publication, accompagnée par ailleurs de l'annonce d'un accord pour l'acquisition de Degroof Petercam, conduit le bureau d'études à relever ses prévisions de BPA de respectivement 9,2% et 3,5% en 2023 et 2024.



'Le groupe continue de se traiter à des multiples de valorisation attractifs (décote de 20% par rapport aux fonds propres tangibles, alors que le RoTE a été de 14,7% au premier semestre 2023 et que le groupe vise plus de 12% en 2025)', pointe en outre l'analyste.



