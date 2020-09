Credit agricole : Nouvelle émission sur le marché Panda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce ce soir avoir réalisé sa seconde émission de titres senior de maturité 3 ans au taux fixe de 3,5% pour un montant de 1 milliard de CNY (équivalent à 123 millions d'euros), sur le marché Panda.



'Crédit Agricole devient ainsi un émetteur régulier sur le marché obligataire Panda en plein essor, afin de financer ses activités en Chine et diversifier davantage son financement à long terme. Le produit de cette émission servira à financer sa filiale bancaire chinoise entièrement détenue, Crédit Agricole CIB (China) Limited, pour lui permettre de répondre aux besoins de sa clientèle internationale par le biais de financements et de transactions sur les marchés des capitaux', explique le groupe.



