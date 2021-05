Credit agricole : Nouveau directeur de la communication au LCL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Jean Ghedira en tant que directeur de la communication, du sponsoring et du secrétariat général de LCL.



Jean Ghedira a débuté sa carrière en 1988, occupant plusieurs postes de directeur de cabinet au sein de collectivités territoriales, et auprès du ministre du logement.



De 1999 à 2008, il devient directeur de la communication et des relations institutionnelles du groupe Keolis.



En 2008, il rejoint le groupe SNCF, où il occupera notamment de 2008 à 2010, le poste de directeur général adjoint clients et services SNCF.



En 2020, il avait retrouvé le groupe Keolis en tant que directeur exécutif marketing et nouvelles mobilités.



Agé de 58 ans et titulaire d'une Maîtrise de Lettres, Jean Ghedira est aussi diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.





