Credit agricole : Nouveau DG chez CA Bank Polska

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Bernard Muselet en tant que directeur général de Crédit Agricole Bank Polska et premier vice-Président dumanagement boarddepuis le 9 décembre 2022.



Il est également senior country officer pour le groupe Crédit Agricole en Pologne et membre du comité de direction de Crédit Agricole S.A.



Bernard Muselet succède ainsi à Jean-Bernard Mas qui a pris les fonctions de directeur général de BforBank depuis le 1ernovembre 2022.



Depuis octobre 2019, Bernard Muselet était Président du Directoire de Crédit du Maroc et senior country officer du groupe Crédit Agricole pour le Maroc.





