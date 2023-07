Credit agricole : Nomination chez CA Immobilier

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Immobilier annonce la nomination d'Anne-Laure Ferrand au poste de directrice stratégie, transformation, communication et RSE, un poste auquel elle est rattachée à Marc Oppenheim, directeur général.



Après un premier passage chez Crédit Agricole Cards & Payments de 2002 à 2006, Anne-Laure Ferrand a réintégré le groupe bancaire en 2018, au sein de la filiale Crédit Agricole Payment Services en qualité de responsable de département marketing et digital.



