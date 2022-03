Credit agricole : Nomination au Canada chez CIB

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a nommé Ghislain Descamps au poste de Senior Country Officer pour le Canada.



Il dirigeait jusqu'à présent l'équipe de couverture des sociétés multinationales sur le continent américain, basée à New York, depuis 2014.



' Il jouera un rôle clé dans le développement de la plateforme canadienne, en apportant de la valeur aux institutions financières et aux entreprises canadiennes, mais aussi en soutenant les investissements internationaux durables au Canada ', a déclaré Marc-André Poirier, Senior Regional Officer de Crédit Agricole CIB pour les Amériques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel