Credit agricole : Nomination à Madrid chez CA CIB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce la nomination de Georg Orssich comme senior regional officer pour l'Europe (hors France), à compter du 1er septembre. Il occupera également le poste de senior country officer pour la péninsule ibérique et sera basé à Madrid.



Il sera rattaché à Jacques Ripoll, directeur général de Crédit Agricole CIB, et siégera au comité exécutif de la banque. Jusqu'à récemment, il était à la tête de la banque internationale de financement et d'investissement du Groupe Santander.



'Durant les dix ans au cours desquels il a occupé cette fonction, Georg Orssich a diversifié la clientèle de la banque dans tous les principaux marchés et multiplié le chiffre d'affaires et les bénéfices de la division par trois', souligne CA CIB.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.