Credit agricole : Naissance de CA Auto Bank

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance annonce la naissance de CA Auto Bank, banque présente dans 17 pays européens et au Maroc, suite aux accords annoncés en 2021 avec Stellantis, dans le cadre de la réorganisation des partenariats financiers des deux sociétés.



Elle vise à devenir l'un des principaux acteurs indépendants et multimarques dans le financement et le leasing de véhicules, avec d'ici 2026 au moins 10 milliards d'euros d'encours et d'ici 2030 au moins 80% de véhicules neufs électriques ou hybrides.



En plus de développer les accords avec les partenaires actuels, CA Auto Bank en annoncera de nouveaux prochainement. Elle étendra graduellement son champ d'action à tous les secteurs de la mobilité, y compris dans le nautisme et les véhicules agricoles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.