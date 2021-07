Credit agricole : Moody's relève ses notes long terme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé mardi soir avoir relevé d'un cran les notes de crédit de long terme attribuées à Credit Agricole S.A., qui passent ainsi à 'A3' contre Baa1' jusqu'ici.



Ce relèvement porte sur la note des dettes senior et junior non garanties émises par la banque verte, ainsi que sur celle des instruments MTN non-garantis, junior et senior.



Dans son communiqué, Moody's justifie son relèvement par la mise en place d'une nouvelle méthodologie de notation bancaire dite 'Loss Given Failure' (LGF), ou 'détermination des pertes en cas de défaillance'.



L'action Crédit Agricole était en hausse de 1,8% mercredi matin à la Bourse de Paris, signant la deuxième plus forte progression de l'indice CAC 40.



