Credit agricole : Les prévisions de résultat d'un analyste

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole publiera son résultat net du 2ème trimestre 2022 le 4 août prochain. Oddo s'attend à des revenus de 5 642 ME (-3.0%), légèrement inférieurs au consensus (5 730 ME), avec des tendances contrastées selon les métiers.



' Ainsi, nous attendons une activité toujours soutenue en banque de détail en France, dans les services financiers spécialisés et dans une moindre mesure dans l'activité de Grande clientèle ' indique l'analyste.



' Au total, nous prévoyons un résultat net de 1 282 ME au 2ème trimestre 2022, en baisse de 34.9% par rapport au 2ème trimestre 2021, mais supérieur au consensus (1 173 ME) ' rajoute Oddo.



Oddo confirme sa recommandation Surperformance avec un objectif de cours revu à 12,8 E (contre 13,3 E) afin notamment d'intégrer la diminution de sa valorisation d'Amundi du fait de la baisse des marchés financiers.



L'analyste estime que le titre reste très faiblement valorisé au regard des perspectives de croissance et de rentabilité du groupe (rappelons que Crédit Agricole SA vise en 2025 un résultat net de plus de 6 MdE et un RoTE de plus de 12%).



