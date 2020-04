Credit agricole : Le plafond CB sans contact revu le 11/05

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole annonce ce jeudi que ses clients bénéficieront de l'augmentation du plafond à 50 euros pour le paiement par carte sans contact dès le 11 mai.



'Cette modification du plafond sera implémentée parallèlement à la fois sur les 20 millions de cartes du Groupe en France (Caisses régionales et LCL) et sur les 350.000 terminaux de paiement de ses clients commerçants, que le Groupe accompagnera dans le déploiement de la fonctionnalité sans contact et l'amplification de son usage', explique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CREDIT AGRICOLE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok