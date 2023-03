Credit agricole : L'UE valide une opération avec Michelin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Watèa par Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) et Compagnie Financière Michelin (CFM), toutes basées en France.



Watèa est une société créée par Compagnie Générale des Établissements Michelin (Michelin) en 2021 qui offre des services de location et de gestion de flottes de véhicules en France afin d'accompagner les entreprises dans leur transition vers flottes de véhicules plus vertes.



CAL&F propose des solutions de financement locatif et est contrôlée par Groupe Crédit Agricole, un groupe mutualiste qui offre des services bancaires et d'assurances.



CFM est contrôlée par Michelin, qui fabrique et distribue des pneus pour le secteur automobile et d'autres industries.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.