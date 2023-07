Credit agricole : L'UE valide des opérations de concentration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de six filiales d'ALD et LeasePlan par CACF (qui fait partie du groupe français Crédit Agricole) et Stellantis.



CACF acquerra le contrôle exclusif de Merrion Fleet Management Limited, basée en Irlande, d'ALD Automotive AS, basée en Norvège, de LeasePlan Finland Oy, basée en Finlande, et de LeasePlan Çeská republika s.r.o., basée en République tchèque.



CACF et Stellantis, par l'intermédiaire de leur entreprise commune Leasys, acquerront le contrôle conjoint de LeasePlan Luxembourg S.A., basée au Luxembourg, et de SGALD Automotive - Sociedade Geral de Comercio e Aluguer de Bens, S.A., basée au Portugal.



Lessix filiales d'ALD et LeasePlan sont actives dans le leasing de véhicules automobiles.



CACF est active dans le secteur du crédit à la consommation.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.