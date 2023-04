Credit agricole : Investissement dans Watéa finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) fait part de la finalisation juridique de sa prise de participation de 30% dans Watèa by Michelin, annoncée le 1er décembre 2022 et visant à accélérer l'accès aux zones à faible émission des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes.



'Avec l'entrée au capital de Watèa, CAL&F veut proposer aux clients professionnels et entreprises du groupe Crédit Agricole une offre de mobilité électrique complète qui garantit une continuité d'activité et de qualité de service', explique-t-il.



Sont intégrés la mise à disposition de véhicules utilitaires électriques en location longue durée, les infrastructures de recharges sur sites ou en itinérances, ainsi que les applicatifs digitaux pour aider au quotidien les clients dans tous les segments d'activités.



