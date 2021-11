Credit agricole : Hausse de 43% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie au titre du troisième trimestre 2021 un résultat net part du groupe en hausse de 43,5% à 1,4 milliard d'euros, aidé par une baisse du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en croissance de 6,2% à 2,29 milliards.



Les revenus sous-jacents atteignent 5,53 milliards d'euros, en hausse de 7,6% (+4,4% à périmètre constant), avec notamment des progressions de 11,3% en gestion de l'épargne et assurances et de 13,8% en services financiers spécialisés.



A fin septembre, le groupe bancaire revendique un taux de créances douteuses toujours bas à 3,1% (en baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à juin 2021) et un taux de couverture élevé à 75,4%, en hausse de 1,8 point de pourcentage sur le trimestre.



